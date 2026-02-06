Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia

Il Dow Jones ha superato per la prima volta nella sua storia i 50.000 punti. È un risultato che fa parlare di sé tra gli investitori e gli esperti di finanza. La corsa dell’indice, che riflette l’andamento delle principali aziende quotate a Wall Street, ha attirato l’attenzione di tutti. La salita si è registrata nel corso della giornata, spinta da dati economici positivi e da una fiducia crescente nel mercato. Ora, si aspetta di capire se questa soglia rappresenta un nuovo punto di partenza o solo un picco momentaneo.

Il Dow Jones, indice storico della Borsa di New York, ha superato venerdì per la prima volta nella sua storia la soglia simbolica dei 50.000 punti, nel corso di una seduta caratterizzata da un netto rialzo a Wall Street. Intorno alle 19.30 Gmt, il Dow Jones registrava un aumento del 2,24%, attestandosi a 50.002,61 punti. Come gli altri indici azionari statunitensi, aveva incontrato difficoltà all’inizio della settimana a causa di un ampio movimento di vendita dei titoli tecnologici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia Approfondimenti su Dow Jones 50mila Elon Musk conquista un altro record: supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. Il Napoli ha perso 5 trasferte consecutive in Champions per la prima volta nella sua storia (OptaPaolo) Il Napoli ha subito cinque sconfitte consecutive in trasferta in Champions League, un record negativo nella sua storia, secondo i dati di OptaPaolo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. This Would Be Bitcoins BEST Case Scenario! [Buy The NEXT Dip] Ultime notizie su Dow Jones 50mila Argomenti discussi: News Corp supera le stime trimestrali sui ricavi grazie alla crescita della divisione Dow Jones; Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storia; Borsa Usa, S&P 500 supera quota 7.000 in attesa decisione Fed e trimestrali Big Tech Da Reuters; Wall Street apre in rialzo, S&P 500 supera per la prima volta i 7.000 punti. Il Dow Jones supera i 50.00 punti per la prima volta nella sua storiaWsJ, Nvidia ha guadagnato circa il 7%, Caterpillar il 6% e 3M il 4% ... msn.com Dow Jones e S&P 500 ripiegano dai massimi, Alphabet supera Apple per market cap(Teleborsa) - Giornata no per la Borsa USA, in flessione dello 0,94% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500 ... borsaitaliana.it Mercati azionari statunitensi: deciso rimbalzo dopo una settimana di forti vendite. Dow Jones (.DJI): L'indice ha guadagnato l'1,00% (circa 500 punti), recuperando parte delle perdite subite nella sessione precedente, quando era sceso dell'1,2%. NVIDIA (#NV facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.