A Sestriere, nel cuore delle Alpi torinesi, i Carabinieri hanno elevato 37 multe per mancato rispetto delle regole di sicurezza e per l’uso del casco sulle piste da sci. L’operazione è stata condotta per garantire il rispetto delle norme e prevenire incidenti tra gli sciatori. Le verifiche sono state effettuate durante un’attività di controllo intensivo sulla frequentata località montana.

Nel cuore delle Alpi torinesi, la stazione di Sestriere ha registrato un’attività intensiva dei Carabinieri volta alla sicurezza sulle piste da sci. Trentasette sanzioni sono state emesse in giorni recenti per violazioni specifiche alle norme di circolazione e protezione personale. L’intervento rientra nel quadro più ampio della vigilanza nella Vialattea, mirando a prevenire incidenti attraverso il rispetto rigoroso delle regole. L’analisi delle infrazioni rilevate. I militari hanno contestato quattordici casi di mancato utilizzo del casco protettivo, evidenziando una carenza diffusa tra gli sciatori. Sei altre persone sono state sanzionate per l’assenza dell’assicurazione obbligatoria, un requisito fondamentale spesso trascurato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sestriere: 37 multe per casco e regole di sicurezza

Articoli correlati

Controlli a tappeto sulle piste di Sestriere nel weekend della nevicata: appioppate 37 multe agli sciatoriNell'ultimo fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026, anche in occasione della copiosa nevicata che è caduta sulla località montana, i...

Lo Sci Club Sestriere mette al centro salute e sicurezza. Adozione di nuovi standard di sicurezza e regole per atleti e tecniciLo Sci Club Sestriere ha approvato una nuova procedura per allenamenti, gare e trasferte, con l'obiettivo di adottare comportamenti volti alla...

Una selezione di notizie su Sestriere 37 multe per casco e regole...

Temi più discussi: Controlli a tappeto sulle piste di Sestriere nel weekend della nevicata: appioppate 37 multe agli sciatori; Controlli carabinieri sulle piste, 37 multe a Sestriere; VALSUSA, 37 MULTE SULLE PISTE DI SCI: SENZA CASCO, SENZA ASSICURAZIONE E ATTREZZATURA; Comunicare la disabilità, al via il Premio Paolo Osiride Ferrero 2026.

Controlli a tappeto sulle piste di Sestriere nel weekend della nevicata: appioppate 37 multe agli sciatoriNell'ultimo fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026, anche in occasione della copiosa nevicata che è caduta sulla località montana, i controlli dei carabinieri della stazione di Sestri ... torinotoday.it

Controlli carabinieri sulle piste, 37 multe a Sestriere(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Trentasette sanzioni sono state elevate dai carabinieri negli ultimi giorni durante i controlli sulle piste da sci di Sestriere, nel Torinese, nell'ambito delle attività di p ... msn.com

16/03/2026 | Ecco come si presentava Sestriere (TO) questa mattina dopo le nevicate del weekend! @Sestriere_official - facebook.com facebook