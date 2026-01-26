Lo Sci Club Sestriere ha implementato nuove procedure per allenamenti, gare e trasferte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di atleti e tecnici. Queste regole mirano a promuovere comportamenti responsabili e a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della salute, creando un ambiente più sicuro per tutte le attività sportive dello sci club.

Lo Sci Club Sestriere ha approvato una nuova procedura per allenamenti, gare e trasferte, con l'obiettivo di adottare comportamenti volti alla massimizzazione della sicurezza nelle attività dello sci club e di creare una piena consapevolezza dell'importanza della salute e della sicurezza nello sci. Il documento, approvato dagli organi direttivi del Club, riassume le regole, in parte provenienti dai regolamenti federali, in parte specifiche per lo Sci Club, con l'intento di adoperarsi in maniera proattiva per massimizzare la sicurezza in tutte le attività. Le norme si rivolgono ai Soci, agli allenatori e alle famiglie degli atleti, ma potranno essere diffuse anche ad altri sci club per diffondere una cultura condivisa sulla sicurezza in ambito sciistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Lo Sci Club Sestriere mette al centro salute e sicurezza. Adozione di nuovi standard di sicurezza e regole per atleti e tecnici

L'adozione del modello organizzativo 231 rappresenta una strategia efficace per le PMI, contribuendo a garantire la sicurezza sul lavoro e a prevenire sanzioni in caso di infortuni.

