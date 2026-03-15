La Misericordia di Empoli ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per 24 giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono partecipare a un anno di servizio civile. I candidati riceveranno un compenso mensile di 519,47 euro durante il periodo di impegno. La selezione si rivolge a coloro interessati a dedicarsi alle attività dell’associazione per un anno.

La Misericordia di Empoli ha aperto le porte a 24 giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno di servizio civile, con un compenso mensile di 519,47 euro. Le domande per partecipare devono essere inviate entro le ore 14.00 del mercoledì 8 aprile 2026. In un contesto dove il territorio toscano cerca di coniugare tradizione assistenziale e nuove generazioni, questa iniziativa rappresenta più di una semplice opportunità lavorativa temporanea. Si tratta di un ponte concreto tra la storia secolare delle opere pie e le esigenze formative dei ragazzi di oggi. L’inizio operativo è fissato per settembre 2026, con un impegno settimanale di 25 ore su cinque giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Empoli: 24 posti servizio civile, 519 euro al mese

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