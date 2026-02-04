Maceratese arriva la leader Teramo | Pronti per una serie di esami

La Maceratese si prepara ad affrontare una serie di partite difficili. Dopo la vittoria in trasferta contro la Sammaurese, i giocatori si sentono più sicuri e pronti a mettere in campo tutta la loro energia. La squadra sa che il calendario sarà duro, ma si concentra sulla prossima sfida, con la convinzione di poter fare bene. La leader Teramo arriva in città con l’obiettivo di continuare il suo cammino, consapevole che ogni partita può fare la differenza.

"La vittoria a casa della Sammaurese ci ha dato una maggiore serenità per affrontare un calendario tremendo". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, soppesa il successo in Romagna dove i biancorossi hanno anche presentato il neo acquisto Jonathan Ciabuschi, peraltro andato subito a segno. "È un attaccante – aggiunge il diesse – che porta la giusta mentalità, è un calciatore che ha fame, che dà tutto in campo, è un generoso e un elemento importante per la categoria. Non solo, ha caratteristiche che mancavano alla rosa e così il suo arrivo completa l’organico". De Cesare e Ciabuschi sono stati anche compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’arrivo della capolista Ostiamare richiede alla Maceratese una prestazione equilibrata.

