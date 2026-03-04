Ufficiali le date delle amministrative in Sicilia | si terranno il 24 e 25 maggio Ballottaggi il 7 e 8 giugno

Le elezioni amministrative in Sicilia sono state ufficializzate e si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con orari che vanno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Se si renderà necessario, i ballottaggi sono previsti per il 7 e 8 giugno. La data delle consultazioni è stata comunicata ufficialmente.

Si terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato Schifani e coincidono con quelle in cui andranno al voto anche gli altri comuni italiani. Complessivamente i comuni al voto dovrebbero essere 70 anche se l'elenco sarà definito con decreto entro la data di indizione dei comizi (il 25 marzo). Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario. In 16 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale e l'eventuale ballottaggio sarà nei giorni 7 e 8 giugno.