Play by Play | Jake Gyllenhaal e Tom Brady fanno squadra per il nuovo film sportivo di Amazon MGM Studios

Jake Gyllenhaal e Tom Brady sono stati annunciati come protagonisti del nuovo film sportivo prodotto da Amazon MGM Studios. Gyllenhaal, dopo il successo di Road House, tornerà a collaborare con la compagnia di produzione, mentre Tom Brady, noto quarterback, parteciperà come co-protagonista. Il progetto si intitola Play by Play e rappresenta una nuova acquisizione del colosso dello streaming.

L'attore, reduce dal successo da record di Road House (oltre 50 milioni di spettatori nelle prime due settimane), sarà il protagonista di Play by Play, nuovo progetto acquisito dal colosso Amazon. Sebbene la trama sia attualmente tenuta sotto stretto riserbo, Deadline riferisce che si tratterà di un film a tema sportivo scritto da Chris McCoy (Hit the Gas). Gyllenhaal non si limiterà a recitare, ma produrrà la pellicola attraverso la sua etichetta Nine Stories, collaborando con Religion of Sports, la casa di produzione fondata dal campione NFL Tom Brady e da Gotham Chopra. Il sodalizio tra Gyllenhaal e la piattaforma Prime Video è ormai consolidato.