Serie A la Cremonese esonera Nicola | Giampaolo in pole per la panchina

La Cremonese ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Davide Nicola. Al suo posto, secondo le fonti, sarebbe in corsa Marco Giampaolo. La società ha reso noto il cambio di allenatore attraverso una nota ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di sostituzione. La decisione arriva dopo una serie di risultati che non hanno soddisfatto il club.

(Adnkronos) – Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Il club ragiona adesso sul nome del possibile sostituto: in pole position c'è Marco Giampaolo. al momento, la Cremonese è quartultima con 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a 9 giornate dalla fine del campionato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Salta un'altra panchina in Serie A. La Cremonese esonera Nicola, ora in pole c'è GiampaoloDavide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese: la società grigiorossa ha annunciato in una nota di «aver sollevato dalla conduzione tecnica... Leggi anche: Ufficiale: la Cremonese esonera Nicola. Al suo posto in arrivo Giampaolo Tutto quello che riguarda Serie A la Cremonese esonera Nicola... Temi più discussi: Serie A Enilive: Cremonese-Fiorentina 1-4; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. La Cremonese esonera Nicola, è ufficiale: accordo verbale con GiampaoloFatale per il tecnico la netta sconfitta casalinga contro la Fiorentina (4-1) e la caduta libera dalla zona tranquillità al terzultimo posto in classifica ... corrieredellosport.it UFFICIALE / Serie A, Davide Nicola esonerato dalla CremoneseNelle scorse ore si era già parlato di un nuovo allenatore per la panchina della Cremonese: si tratta con Giampaolo ... fcinter1908.it Alcuni scatti della trasmissione “Calcio D’Angolo-La Serie C e Serie D ai raggi X” in onda tutti i lunedì dalle 22.45 su Rete Oro ch 77 e in streaming. Nella puntata di lunedì 16 marzo sono venuti a trovarci l’allenatore dell’ #Albalonga Ruggero #Panella e - facebook.com facebook Soddisfazione per #Runarsdottir, #Milinkovic e #Andres: sono nella Top 11 della Serie A 2024-2025 x.com