Anticipazioni Amici 25 puntata 1 marzo 2026 | performances da brivido e concorrenti che spiccano il volo al serale

La registrazione della prima puntata di Amici 25 si è conclusa, con la trasmissione prevista per domenica 1 marzo 2026 alle 14 su Canale 5. Durante la puntata sono andate in scena performance intense e alcuni concorrenti si sono distinti, mostrando capacità che li porteranno al serale. La scena si è animata con momenti di grande energia e talento.

Si è conclusa la registrazione della nuova puntata di Amici in onda domenica 1 marzo 2026 alle ore 14 su Canale 5. I concorrenti continuano a lottare per ottenere il passaggio al serale: finora, hanno conquistato la gloriosa maglia d'oro Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola. Quest'ultimo ha impressionato con la sua esibizione di.