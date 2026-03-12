Amici 25 il Serale inizia il 21 marzo | la novità Cuccarini-Peparini i giudici e le squadre

Il Serale di Amici 25 prenderà il via sabato 21 marzo 2026. La giuria sarà composta da Lorella Cuccarini e Peparini, mentre le squadre sono già state formate e pronte a sfidarsi. La trasmissione, giunta alla sua venticinquesima edizione, si prepara ad affrontare questa nuova stagione con alcune novità nel cast dei giudici.

Sembra essere tutto pronto per la nuova edizione del Serale di Amici, in partenza da sabato 21 marzo 2026. In prima serata su Canale5 gli allievi, divisi in tre squadre, si sfideranno con l'obiettivo di arrivare in finale, prevista per maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Serale Amici 25, svelati i nomi dei giudici. Le indiscrezioniIl conto alla rovescia per il Serale di Amici 25 è ufficialmente iniziato e continuano le indiscrezioni legate ai giudici della trasmissione. Amici 25, rivelato quando inizia il SeraleIn queste ore è stato rivelato quando inizia il Serale di Amici 25: ecco la data della prima puntata della fase finale del talent show di Maria De... Amici 25 - La verifica di teoria musicale Tutti gli aggiornamenti su Amici 25 il Serale inizia il 21 marzo... Temi più discussi: Amici 25, come saranno formate le squadre del Serale?; Concorrenti Amici 2025/2026, i nomi dei cantanti e ballerini che accedono al Serale; Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico; Amici 25, anticipazioni: caos regolamento, Serale ‘ribaltato’ e Pettinelli spietata con tre allievi. Amici 25 verso il Serale, le anticipazioni di domenica 15 marzoAmici 25 verso il Serale sarà dedicata al percorso dei giovani protagonisti lungo le difficoltà, le sfide e i momenti di crescita condivisi. Nell'ultima puntata del pomeridiano dell'8 marzo, tutti gli ... mauxa.com Amici 25 serale 2026: quando inizia, concorrenti e tutto quello che sappiamoTutto sul serale di Amici 25: quando inizia, i 17 concorrenti ammessi, le squadre dei professori e le indiscrezioni sulla nuova giuria. lifestyleblog.it Amici 2026 entra nel vivo! Nel daytime dell’11 marzo sono state definite le tre squadre del Serale, con nuovi equilibri tra i professori: dalla conferma della coppia Zerbi-Celentano alla nuova alleanza Cuccarini-Peparini, fino al team Pettinelli-Lo. Intanto circolan - facebook.com facebook