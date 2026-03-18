Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Forlì ha portato al sequestro record di droga e all’arresto di due persone. Le forze dell’ordine hanno agito dopo una soffiata che ha portato alla sorveglianza di un cittadino pakistano. I suoi movimenti sono stati monitorati attentamente, portando all’arresto e al sequestro di sostanze stupefacenti di grande entità.

Il pakistano è tenuto d’occhio dopo una soffiata. I suoi movimenti finiscono subito nel mirino dei carabinieri del nucleo investigativo di Forlì. Sono spostamenti a dir poco sospetti. L’uomo incontra in continuazione, in città e in periferia, diversi individui che fanno parte del circuito dello spaccio di droga. I militari approfondiscono; non mollano il tipo un istante. Finché non s’incontra con un’altra faccia nota dello spaccio che corre lungo la dorsale della Ravegnana, che nutre il traffico della droga con la città portuale: un albanese. La sorveglianza si sposta su entrambi. E presto dà i suoi frutti; i carabinieri sigillano l’attività investigativa con un sequestro record di cocaina purissima, ancora da tagliare: due chili e mezzo, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestro record di droga. Blitz, due in manette

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