Droga fucili e contanti Scatta il sequestro Due uomini in manette
La polizia ha sequestrato droga, armi e centinaia di migliaia di euro durante un'operazione in città. Due uomini sono stati arrestati: un marocchino con precedenti e un italiano senza precedenti penali. La scoperta è avvenuta in un appartamento dove sono stati trovati fucili, dosi di stupefacente e denaro contante. L’indagine è partita da alcune segnalazioni e si è conclusa con i due arresti. La questione riguarda un giro di traffico illecito.
Il sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e denaro. Poi il doppio arresto nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina, già con precedenti, e un italiano incensurato. Questo il risultato della maxi-operazione svolta dalla Guardia di Finanza, compagnia di Empoli. I militari hanno portato a termine "un’intensa e articolata attività operativa" che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizioni "illegalmente detenute". "Grazie alla permanente azione di controllo e di presidio del territorio svolto dalla Finanza e in seguito ad un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati – si legge nella nota stampa – è stato possibile concludere l’intervento nel migliore dei modi".🔗 Leggi su Lanazione.it
