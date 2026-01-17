Controlli dei NAS | sequestrati oltre due quintali di carne non conforme

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, i NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di carne non conforme. L’intervento è volto a garantire la tutela della salute dei consumatori e il rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare. L’operazione si inserisce in un’attività di vigilanza continua sulle produzioni e le vendite di alimenti di origine animale, per prevenire rischi e assicurare standard di qualità adeguati.

Oltre due quintali di carne non conforme sono stati sequestrati dai Carabinieri del NAS di Taranto nell'ambito di controlli sulla sicurezza alimentare in attività di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale. Nel corso di un'ispezione presso un'azienda di lavorazione carni, i militari hanno rinvenuto circa due quintali di prodotti di varia tipologia – vitello, ovino e pollame – già sezionati e pronti per la vendita, nonostante avessero superato la data di scadenza. Le carni erano conservate in una cella frigorifera insieme ad alimenti ancora in corso di validità.

