cuneo e padova si sfidano senza esclusione di colpi ma a trionfare sono i veneti

In campo si è giocata una partita di grande intensità tra due squadre orientate a dimostrare carattere e continuità nel percorso di crescita. la sonepar padova ha trovato la forza di imporsi in trasferta contro una cuneo ostica e supportata dal pubblico, chiudendo al tie-break una sfida combattuta e lunga due ore di gioco. Le formazioni schierate in avvio hanno visto la sonepar padova con Orioli, Nachev, Stefani, Gardini, Truocchio, Todorovic, Diez (libero). acqua s. bernardo cuneo ha risposto con Baranowicz, Strehlau, Codarin, Feral, Zaytsev, Stefanovic, Copelli (libero). Tra i giocatori di riferimento del match, Orioli è stato indicato come MVP con 20 punti (42% in attacco); per Cuneo, Alexandre Strehlau ha segnato 19 punti (62% in attacco). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lilli Gruber-Matteo Salvini, match senza esclusione di colpi a Otto e mezzo: “Pensi ai treni, non alle case”Ieri sera a Otto e mezzo si sono scontrati duramente Lilli Gruber e Matteo Salvini.

Ex macello di Vignola, due cuochi si sfidano a colpi di polpette e hamburgerDue cuochi si sfidano a Vignola usando polpette e hamburger, un fatto che mostra come i giovani continuino a preferire la carne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Volley maschile, Cuneo cerca il riscatto contro Padova; Padova attesa a Cuneo per l’ultima trasferta della regular season; Del Monte® Junior League: Cuneo Volley conquista Gara 1 in casa contro Padova; Diego Frascio in versione super trascina la Vero Volley Monza alla vittoria: Padova battuta, play-off a un passo.

VOLLEY SUPERLEGA LIVE – Si gioca CUNEO-PADOVA! SEGUI LA DIRETTAVOLLEY SUPERLEGA LIVE - Si gioca CUNEO-PADOVA! I biancoblu all'ultima sfida casalinga della regular season. SEGUI LA DIRETTA ... ideawebtv.it

Volley, Superlega: Cuneo cade al tie-break nell'ultima casalinga della regular seasonAl termine di una lunga battaglia la spunta Padova, che rimonta due volte il set di svantaggio e si impone ai vantaggi nel quinto ... cuneodice.it

Targatocn.it. . Ultimo turno in casa per Cuneo Volley. La MA Acqua S.Bernardo affronta la Sonepar Padova alle ore 18. Conferenza stampa prepartita. - facebook.com facebook

NEXT MATCH A CUNEO MA Acqua S. Bernardo Cuneo Domencia 22 Febbraio 2026 Ore 18.00 Palasport di Cuneo (CN) Diretta VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova x.com