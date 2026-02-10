RentAHumanai | algoritmo e lavoro umano una nuova piattaforma solleva dubbi su sfruttamento e futuro del lavoro

San Francisco, 10 febbraio 2026 – Una nuova piattaforma chiamata RentAHuman.ai sta facendo parlare di sé. Offre un sistema che combina algoritmi e lavoro umano, ma solleva già dubbi su come potrebbe influenzare i diritti dei lavoratori e il loro sfruttamento. Molti si chiedono se questa innovazione porti nuove opportunità o semplicemente peggiori le condizioni di chi lavora dietro le quinte.

San Francisco, 10 febbraio 2026 – Una nuova piattaforma, RentAHuman.ai, sta sollevando interrogativi inquietanti sul futuro del lavoro e sulle nuove forme di sfruttamento nell’era digitale. L’azienda offre, almeno apparentemente, la possibilità di “noleggiare” esseri umani tramite algoritmi, un modello che alcuni esperti paragonano a una riedizione del feudalesimo, dove le persone diventano semplici risorse a disposizione di logiche economiche impersonali. L’immagine di una persona che tiene un cartello con la scritta “Un’AI mi ha pagato per tenere questo cartello” è diventata virale nelle ultime ore, attirando l’attenzione su RentAHuman.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

