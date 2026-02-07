Le arriva addosso acqua bollente | bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria

Una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ustionata ieri sera a Vittoria, in casa. La piccola è stata colpita da acqua bollente, che le ha provocato ustioni al torace, al braccio e all’anca. Ora si trova in ospedale, sotto osservazione.

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata ieri sera a Vittoria (Ragusa) da acqua bollente in casa. La piccola ha riportato ustioni gravi al lato sinistro del corpo, al torace, al braccio e all’anca. La bambina è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria e trasferita subito dopo al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le arriva addosso acqua bollente: bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria Approfondimenti su Vittoria Ustioni Si ustiona con l'acqua bollente in casa: bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria Una bambina di 16 mesi si è bruciata con l’acqua bollente in casa a Vittoria, nel Ragusano. Si rovescia addosso dell’acqua bollente: paura per una bimba di 7 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vittoria Ustioni Argomenti discussi: Brocca di acqua bollente addosso al figlio neonato perché aveva freddo: papà 34enne arrestato. Dopo la vittoria al debutto contro la Corea del Sud, arriva una netta sconfitta per Constantini e Mosaner contro il Canada facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.