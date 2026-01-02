Pressione ridotta da due mesi trenta famiglie senza un goccio d’acqua nelle contrade di Nardò

Da oltre due mesi, circa trenta famiglie delle contrade di Nardò e delle terre D’Arneo affrontano una grave carenza d’acqua a causa della riduzione della pressione decisa dall’Aqp per gestire l’emergenza idrica. La situazione, che si protrae senza miglioramenti, evidenzia le difficoltà di un territorio già fragile sotto il profilo idrico.

NARDO’ – Manca l’acqua, mentre le segnalazioni “piovono” a dirotto. Una trentina di famiglie almeno del territorio di Nardò e delle terre D’Arneo sono senza un goccio d’acqua da oltre due mesi, da quando l’Aqp ha ridotto la pressione per far fronte all’emergenza idrica.Si tratta dei residenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

