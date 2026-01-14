Calciomercato Juventus Salah eliminato dalla Coppa d’Africa in Senegal Egitto | indizio per Chiesa? Cosa potrebbe succedere
Salah, eliminato con l’Egitto dalla Coppa d’Africa in Senegal, potrebbe influenzare le strategie della Juventus sul calciomercato. La sua assenza potrebbe aprire nuovi scenari, ma resta da capire quali implicazioni avrà per i piani futuri del club e se questa situazione possa accelerare eventuali trattative, come quella per Chiesa. Ecco gli aspetti principali da considerare nel contesto attuale.
Calciomercato Juventus, Salah è stato eliminato dalla Coppa d’Africa con il suo Egitto nella sfida contro il Senegal. Vediamo cosa potrebbe accadere adesso. La Juventus osserva con grande attenzione quanto accaduto in Coppa d’Africa, dove un risultato apparentemente lontano potrebbe sbloccare definitivamente il mercato bianconero. La sfida tra Senegal ed Egitto è terminata 1-0, sancendo l’eliminazione della compagine nordafricana dal torneo. Una notizia sportiva che si trasforma in un assist insperato per le strategie della Continassa. L’uscita di scena dei “Faraoni” comporta infatti l’immediato rientro alla base di Mohamed Salah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
