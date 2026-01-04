Monreale in tanti per il City of Dance Festival con Pippo Palmieri

Monreale ha ospitato il City of Dance Festival, attirando numerosi spettatori in piazza Guglielmo II. L’evento, con la partecipazione di Pippo Palmieri, ha offerto una serata all’insegna della musica e del ritmo, confermando l’interesse della comunità per questa manifestazione. Un appuntamento che ha saputo valorizzare il centro storico, regalando un momento di condivisione e cultura a cittadini e visitatori.

MONREALE – Non è stato soltanto un concerto, ma un'esplosione di vita. Piazza Guglielmo II si è trasformata ieri sera nel palcoscenico suggestivo, confermando che l'attesa per il City of Dance Festival ne è valsa assolutamente la pena. Dopo il rinvio strategico, la risposta della città e dei numerosi visitatori è stata unanime: un trionfo.

