La piacentina Maria Ginevra selezionata dalla Royal Ballet School l' incontro con Fiazza

Maria Ginevra, giovane allieva della scuola ArteDanza di Piacenza, ha conquistato la selezione tra migliaia di candidati da tutto il mondo. La causa è la sua straordinaria tecnica e dedizione, che le hanno aperto le porte a una settimana di alta formazione presso la Royal Ballet School di Londra. Durante l'incontro con il suo mentore Fiazza, ha discusso delle sue aspirazioni e del futuro della danza. La sua partecipazione rappresenta un passo importante nella sua carriera.