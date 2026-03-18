Scontri al corteo pro-Palestina di Milano eseguite sei misure cautelari a carico di presunti responsabili delle violenze del 22 settembre scorso

Le autorità hanno applicato sei misure cautelari a carico di persone sospettate di aver preso parte alle violenze avvenute durante il corteo pro-Palestina a Milano il 22 settembre. Le indagini, avviate subito dopo gli scontri, hanno portato all’identificazione di alcuni dei presunti responsabili. La vicenda ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie coinvolgimento di vari soggetti nei disordini.

Svolta nelle indagini sugli scontri dello scorso 22 settembre a Milano, in occasione del corteo pro Palestina. Questa mattina sono state eseguite sei misure cautelari non detentive, da parte della Polizia, su coordinamento della Procura del capoluogo lombardo. Si tratta, secondo quanto trapela, di sei cittadini italiani maggiorenni ritenuti coinvolti negli violenze avvenute in zona Stazione Centrale. Quel giorno, complice la guerra nella Striscia di Gaza che sembrava impossibile da arrestare, la piazza ribolliva tra slogan urlati e bandiere. Tensione poi esplosa nel tentativo, ripetuto più volte da parte di un gruppo di persone, di forzare i cordoni delle forze dell’ordine per raggiungere lo scalo ferroviario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scontri al corteo pro-Palestina di Milano, eseguite sei misure cautelari a carico di presunti responsabili delle violenze del 22 settembre scorso Articoli correlati Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenniAll’alba di oggi, 14 gennaio, gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo alcune misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili... Torino, le immagini delle violenze ai cortei pro-Palestina: 18 misure cautelariDiciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11... Torino, tensioni al corteo pro-Palestina: la polizia carica i manifestanti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontri al corteo pro Palestina di... Temi più discussi: A Torino il corteo regionale pro Palestina e contro ogni conflitto: Criminale è chi sostiene il genocidio, non chi lotta contro di esso, l'appuntamento il 14 marzo; A Torino tornano in piazza i pro Pal: sabato 14 marzo il corteo da Porta Susa: Noi continuiamo a lottare; Corteo Pro Palestina a Torino sotto la pioggia, bandiera di Israele bruciata; Torino, sotto la pioggia parte il corteo contro la guerra in Iran. Corteo ProPal a Milano, 27 denunciati per l’assalto alla stazione Centrale. Il gip: Istinto di ribellione contro lo StatoIndagine della Digos sugli scontri del 22 settembre. Le accuse: resistenza, lesioni e interruzione di servizio pubblico ... affaritaliani.it Scontri al corteo proPal a Milano, 6 misure cautelari e altri 8 indagatiInchiesta di procura e Digos sulla guerriglia di settembre nel capoluogo lombardo per i disordini con lancio di pietre e vetrate sfondate: disposti obblighi ... milano.repubblica.it Ogni giorno a Milano, dalle 18 alle 19, gli amici Milanesi scendono in piazza davanti al Duomo per la Palestina. Grandi!! - facebook.com facebook