Torino misure cautelari tra i pro Pal per gli scontri di ottobre

A Torino, la polizia ha applicato misure cautelari a seguito degli scontri avvenuti durante le manifestazioni di sostegno alla Palestina del 3 ottobre 2025. Sono stati eseguiti arresti nei confronti di alcuni giovani identificati come protagonisti delle violenze. L’azione delle autorità mira a garantire la sicurezza pubblica e a preservare l’ordine nella città.

La polizia ha eseguito arresti nei confronti di alcuni giovani torinesi individuati come figure centrali nei violenti episodi verificatisi in città durante le manifestazioni a sostegno della Palestina del 3 ottobre 2025. L’operazione, coordinata dalla procura di Torino insieme alla procura per i minorenni, è stata denominata Riot e punta a fare luce sulle responsabilità legate ai disordini che avevano interessato diversi quartieri nel corso della giornata. Gli scontri nella giornata del 3 ottobre. Quel giorno a Torino si erano svolti più cortei in occasione dello sciopero generale promosso da Cgil e Usb, con decine di migliaia di partecipanti scesi in piazza anche in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Torino, misure cautelari tra i pro Pal per gli scontri di ottobre Leggi anche: Scontri pro Pal a Torino, scatta l’operazione “Riot”: arresti e misure cautelari Leggi anche: Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Violenze ai cortei pro Palestina, disposte misure cautelari a Torino; Scontri pro Pal, in corso operazione della Polizia: diverse misure cautelari; Torino, scattata l'operazione «Riot»: misure cautelari per i cortei pro Pal; Disordini durante le proteste pro Palestina, misure cautelari a Torino anche per minorenni. Scontri e violenze durante i cortei pro-Pal a Torino: misure cautelari anche per alcuni minorenni - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. msn.com

