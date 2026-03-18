Il tecnico della Roma ha commentato il prossimo match contro il Bologna, definendolo un

"La squadra sta facendo un lavoro straordinario", dice il tecnico della Roma ROMA - "Sarà una partita diversa da quella del campionato ma più affascinante e particolare. La parola spartiacque non mi piace molto, però rende l'importanza della gara: sei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara. "Abbiamo la coscienza a posto: l'impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità - ha aggiungo il tecnico giallorosso sulla recente crisi di risultati -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Secondo atto fra Roma e Bologna, Gasperini "Derby affascinante"

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