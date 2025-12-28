Finisce 1-1 il derby emiliano fra Bologna e Sassuolo

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo si conclude con un pareggio 1-1. Dopo il vantaggio iniziale di Fabbian, Muharemovic ha pareggiato con una testa vincente, sfruttando un errore del portiere Ravaglia. La sfida ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le formazioni, contribuendo a un risultato che riflette l’andamento del match.

BOLOGNA (ITALPRESS) – Termina 1-1 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: al vantaggio casalingo di inizio ripreso targato Fabbian risponde poco dopo un'incornata vincente di Muharemovic, aiutato da un errore di Ravaglia. La prima vera occasione arriva al 23? ed è per gli ospiti. Volpato manovra bene dalla destra e pesca centralmente per Pinamonti che, lasciato troppo libero dai due centrali avversari, va al tiro con il destro ma trova pronto Ravaglia al salvataggio in corner. Alla mezz'ora, il portiere è nuovamente decisivo in uscita sull'attaccante rivale lanciato involontariamente a rete da un tocco maldestro di Lucumì.

