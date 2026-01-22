St Pauli-Amburgo venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Secondo atto stagionale dell’Hamburger derby

Il match tra St. Pauli e Amburgo, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:30, rappresenta il secondo atto stagionale dell’Hamburg derby e apre il 19° turno di Bundesliga. In questa occasione, l’Amburgo affronta il St. Pauli in una sfida che si preannuncia equilibrata, con formazioni, quote e pronostici da analizzare attentamente. Una partita importante per entrambe le squadre nel contesto della stagione in corso.

Secondo atto stagionale dell'Hamburg derby che è anche l'anticipo del 19esimo turno di Bundesliga, con l'Amburgo che stavolta fa visita al St.Pauli di Blessin. I kiezkicker sono precipitati all'ultimo posto in classifica dopo il KO contro il Borussia Dortmund, in una gara dove hanno lottato ma hanno ceduto ad un avversario nettamente più forte. Sconfitta numero 11 in stagione per Irvine e compagni, con il

