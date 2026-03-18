Nel quartiere Berlingieri di Secondigliano, la Polizia di Stato ha arrestato 11 persone e sequestrato circa 280mila euro di droga. L'operazione ha portato alla scoperta di un'organizzazione dedita al traffico di cocaina, smantellando un'importante rete criminale. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e sequestrato sostanze stupefacenti durante le operazioni di polizia.

Nel quartiere Berlingieri di Secondigliano, la Polizia di Stato ha sgominato una rete criminale responsabile del traffico di cocaina. Undici persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al commercio di stupefacenti e rapina, con l’aggravante mafiosa. Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli, hanno portato alla luce un’organizzazione gestita dai clan Vanella Grassi e Licciardi. L’impatto economico dell’attività illecite è stato quantificato in profitti annuali pari a 280mila euro, somma destinata al finanziamento di ulteriori reati e al sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti. La sostanza veniva commercializzata sia in modo stanziale che itinerante nella storica piazza 111, con un sistema di vendita che permetteva anche prenotazioni telefoniche ai clienti finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Secondigliano: 11 arresti, 280mila euro di droga smontati

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