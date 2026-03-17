L’ex principe Andrea escluso dai funerali di re Carlo | William pronto a rompere ogni rapporto con lo zio

L’ex principe Andrea sarà escluso dai funerali di re Carlo, secondo fonti vicine alla famiglia reale britannica. William avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente dallo zio, in un nuovo segnale di rottura tra i membri della famiglia. La situazione riflette le crescenti tensioni all’interno del nucleo familiare, che si manifestano in un possibile allontanamento da uno degli eventi più importanti per la monarchia.

Nuovo capitolo nelle tensioni all’interno della famiglia reale britannica. L’ex principe Andrea sarebbe sempre più isolato, fino a rischiare l’esclusione anche da uno dei momenti più solenni per la monarchia: i futuri funerali di re Carlo. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla Royal Family, il principe William avrebbe maturato una posizione netta nei confronti dello zio, arrivando a ipotizzare la sua esclusione anche dalle cerimonie ufficiali più importanti. Tra queste, proprio il funerale del sovrano. Una scelta che segnerebbe una rottura definitiva nei rapporti familiari, dopo una serie di decisioni già adottate negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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