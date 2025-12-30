Legacoop promuove il bilancio comunale | Investimenti su strade e scuole nonostante i tagli del Governo

Legacoop Romagna esprime soddisfazione per il bilancio di previsione 2026 e il piano triennale degli investimenti 2026-2028 del Comune di Ravenna. Nonostante i tagli del Governo, si evidenzia l’impegno a mantenere investimenti su strade e scuole, confermando l’attenzione alle esigenze della comunità locale e alla qualità dei servizi pubblici.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.