Legacoop promuove il bilancio comunale | Investimenti su strade e scuole nonostante i tagli del Governo
Legacoop Romagna esprime soddisfazione per il bilancio di previsione 2026 e il piano triennale degli investimenti 2026-2028 del Comune di Ravenna. Nonostante i tagli del Governo, si evidenzia l’impegno a mantenere investimenti su strade e scuole, confermando l’attenzione alle esigenze della comunità locale e alla qualità dei servizi pubblici.
È positivo il giudizio di Legacoop Romagna sul bilancio di previsione 2026 e sul piano triennale degli investimenti 2026-2028 del Comune di Ravenna.“Nonostante le forti difficoltà che colpiscono la finanza pubblica, il sindaco Alessandro Barattoni e l’amministrazione da lui guidata hanno scelto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Bilancio 2026 da 6,7 milioni: investimenti su scuole, strade e parchi senza aumenti fiscali
Leggi anche: Bilancio Provincia, più fondi da Regione, imposte assicurazioni e auto: investimenti su strade e scuole
Legacoop, bilancio Ue preoccupa colpito sociale e sostenibilità - "La proposta di Quadro Finanziario Pluriennale presentata dalla Commissione Europea segna una svolta profonda nelle priorità dell'Unione. ansa.it
Europa, Gamberini (Legacoop): proposta nuovo bilancio preoccupa - "La proposta di Quadro Finanziario Pluriennale presentata dalla Commissione Europea segna una svolta profonda nelle priorità dell'Unione. borsaitaliana.it
Luigi è stato tra i soci fondatori della Cooperativa REalizzazioni Artigianali che dal 1982, nel Capannone di via Virgilio 222 a Viareggio, promuove un progetto di accoglienza e inclusione unendo l’artigianato creativo, la dignità del lavoro, la qualità dell’operat - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.