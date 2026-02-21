Rinascita del Rione Libertà ecco il documento unitario dell’associazione
La Rete per il Rione Libertà ha diffuso un documento condiviso che propone un piano concreto di riqualificazione del quartiere. La decisione nasce dalla necessità di migliorare le condizioni di vita e di valorizzare gli spazi pubblici, spesso trascurati. Nel testo si evidenziano interventi per riqualificare le piazze e potenziare i servizi sociali. La proposta mira a coinvolgere residenti e associazioni in un percorso di rinascita condivisa.
Premessa Il Rione Libertà, cuore pulsante e popoloso di Benevento, rappresenta da anni un territorio che sconta un progressivo degrado sociale, infrastrutturale e culturale. Nonostante la vitalità dei suoi residenti e delle associazioni che vi operano, il quartiere è spesso percepito e trattato dalle istituzioni come un'area periferica, un "bancomat" elettorale o un mero ricettacolo di problematiche, anziché una risorsa strategica per l'intera città. Le associazioni e i comitati aderenti alla "Rete per il Rione", in rappresentanza della cittadinanza attiva e in collaborazione con le realtà ecclesiali e sindacali locali, si uniscono per denunciare questa situazione e per lanciare una vertenza territoriale strutturata.
