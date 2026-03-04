Sciopero generale il 9 marzo stop alle lezioni per scuole e università | a rischio i mezzi chi aderisce

Lunedì 9 marzo è stato indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge sia settori pubblici sia privati. Durante questa giornata, le scuole e le università sospenderanno le lezioni e potrebbero verificarsi interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. La mobilitazione interesserà diverse aree, tra cui sanità, istruzione e amministrazione pubblica. La partecipazione potrebbe portare a disagi diffusi in molte città italiane.