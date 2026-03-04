Sciopero generale il 9 marzo stop alle lezioni per scuole e università | a rischio i mezzi chi aderisce
Lunedì 9 marzo è stato indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge sia settori pubblici sia privati. Durante questa giornata, le scuole e le università sospenderanno le lezioni e potrebbero verificarsi interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. La mobilitazione interesserà diverse aree, tra cui sanità, istruzione e amministrazione pubblica. La partecipazione potrebbe portare a disagi diffusi in molte città italiane.
Lunedì 9 marzo proclamato per l'intera giornata sciopero generale nazionale. La mobilitazione coinvolgerà settori pubblici e privati e potrebbe causare disagi in diversi settori, come scuola, istruzione, sanità e pubblica amministrazione. Potrebbero essere a rischio anche i trasporti, inclusi da alcune sigle sindacali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
