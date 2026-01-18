Educazione finanziaria. Bcc chiama le scuole. Sette lezioni ad hoc.

Bcc invita le scuole a partecipare a un percorso di educazione finanziaria composto da sette lezioni. Un ambiente che trasforma l’aula in un laboratorio di vita quotidiana, offrendo agli studenti strumenti pratici per gestire il denaro, valutare i rischi e pianificare il proprio futuro in modo consapevole e responsabile.

Un’aula che diventa laboratorio di vita quotidiana, dove si impara a gestire il denaro, a riconoscere i rischi e a pianificare il futuro. Proseguono anche nel 2026 i percorsi di educazione finanziaria promossi da La Bcc ravennate, forlivese e imolese, con un’attenzione particolare alle scuole del territorio, protagoniste di un progetto che sta coinvolgendo centinaia di studenti. Dopo aver chiuso il 2025 con incontri negli istituti Persolino Strocchi di Faenza, Scappi di Castel San Pietro Terme e Matteucci di Forlì, nei primi mesi del nuovo anno l’attività si concentra sull’area di Imola. Sono sette gli incontri programmati negli Istituti tecnici Scarabelli Ghini e Paolini Cassiano, dove i giovani collaboratori della Bcc entrano in classe affiancando gli insegnanti con un approccio ‘su misura’, costruito sulle esigenze didattiche di ogni singola scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

