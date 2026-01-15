MONZA-NAPOLI 0-1 | IN EVIDENZA | Super Scott colpisce ancora per il Napoli | Serie A 2024 25

Nel match tra Monza e Napoli, il gol di Scott McTominay nel corso della Serie A 2024/25 ha deciso la partita, portando i partenopei alla vittoria per 1-0. Con il suo nono centro in campionato, il centrocampista ha contribuito in modo decisivo a consolidare il vantaggio della squadra azzurra in questa stagione.

