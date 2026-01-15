MONZA-NAPOLI 0-1 | IN EVIDENZA | Super Scott colpisce ancora per il Napoli | Serie A 2024 25
Nel match tra Monza e Napoli, il gol di Scott McTominay nel corso della Serie A 2024/25 ha deciso la partita, portando i partenopei alla vittoria per 1-0. Con il suo nono centro in campionato, il centrocampista ha contribuito in modo decisivo a consolidare il vantaggio della squadra azzurra in questa stagione.
Il Napoli conta sul nono gol in campionato di Scott McTominay per sbloccare il risultato contro il Monza. Il colpo di testa del centrocampista scozzese ha dato. Guarda questo video su Youtube L'articolo MONZA-NAPOLI 0-1 IN EVIDENZA Super Scott colpisce ancora per il Napoli Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: NAPOLI-TORINO 2-0 | IN EVIDENZA | Il magnifico McTominay regala una tripla al Napoli | Serie A 2024/25
Leggi anche: LECCE-NAPOLI 0-1 | IN EVIDENZA | Il vincitore Raspadori mantiene il titolo del Napoli | Serie A 2024/25
YOUTH ACADEMY: THE WEEKEND RESULTS; Il Napoli frena ancora al Maradona: 0-0 senza emozioni con il Parma; Azzurrini, la classifica del Gol Del Napoli; Serie A 2025/26, il calendario dell'Inter fino alla 24ª giornata.
Inter-Torino a Monza perchè il Meazza è impegnato per i Giochi olimpici #Napoli facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.