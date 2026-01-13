TNA | Cedric Alexander resta in TNA Wrestling ufficiale il rinnovo

Cedric Alexander ha rinnovato il suo contratto con TNA Wrestling, proseguendo la collaborazione avviata da mesi. Dopo un periodo di accordi temporanei, l’atleta ha confermato il suo impegno con la compagnia, rafforzando il suo ruolo nel roster. Questo rinnovo rappresenta una scelta importante per entrambe le parti, garantendo continuità e stabilità nel percorso professionale di Alexander all’interno di TNA Wrestling.

Cedric Alexander resta in TNA Wrestling. Dopo mesi trascorsi lavorando con un accordo a breve termine, l'ex stella della WWE ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la compagnia. Fightful Select ha confermato che l'accordo è stato finalizzato di recente, anche se il precedente contratto di Alexander era scaduto in silenzio attorno al periodo di Bound For Glory. Cedric Alexander al centro del nuovo corso della X-Division. Il rinnovo arriva in un momento cruciale per Alexander, che è già annunciato per un match valido per l' X-Division Championship a TNA Genesis. Lo slancio della sua rinascita continua a crescere, soprattutto dopo la reunion con i suoi ex alleati dell' Hurt Business, MVP e Shelton Benjamin, avvenuta a Wrestlecade.

