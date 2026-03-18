Scooter e moto 2026 prenotazione ecobonus al via da oggi | fino a 4mila euro di incentivo

Da oggi, i concessionari possono iniziare a prenotare gli incentivi per scooter e moto nel 2026 tramite il portale dedicato. Le prenotazioni sono aperte dalle 12 di mercoledì 18 marzo e prevedono un bonus fino a 4.000 euro per l'acquisto di veicoli ecologici. L'iniziativa riguarda specificamente motocicli e motorini, con procedura esclusivamente online.

(Adnkronos) – Bonus 2026 per moto e motorini al via. Si aprono oggi, mercoledì 18 marzo, dalle 12 le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite il portale dedicato degli incentivi per l'acquisto di scooter e moto. Per il contributo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioniPartiranno da domani, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.

Moto elettriche: Ecobonus 2026, rottamando prendi fino a 4.000€!Ecobonus Moto 2026: Incentivi in Evoluzione per un Futuro Elettrico su Due Ruote Gli incentivi per l’acquisto di motocicli e quadricicli elettrici...

Una raccolta di contenuti su Scooter e moto 2026 prenotazione...

Temi più discussi: Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: come fare; Ecobonus 2026 per moto e motorini al via: previsti fino a quattromila euro di contributi; Bonus moto e motorini 2026, da oggi prenotazione incentivo: fino a 4mila euro di contributo; Ripartono gli incentivi a scooter e microcar elettrici: cosa sapere.

Moto e scooter in Italia, febbraio 2026 a +10%: ma il dato nasconde un crollo del 50% nell’elettricoMercato moto e scooter febbraio 2026: 24.768 unità vendute, +10,20% su base annua. Moto +11,58%, scooter +8,79%. Elettrico a -50%. Dati ANCMA. quotidianomotori.com

Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezziYamaha Tricity 300 si rinnova per il 2026 con un importante aggiornamento: arriva l’airbag integrato, una novità assoluta per gli scooter del marchio. Scopri design, motore, tecnologie di sicurezza e ... motorbox.com

Vedono l'alt e scappano via, fuga da cinema in scooter tra Qualiano e Varcaturo - facebook.com facebook

14enne alla guida di uno scooter la travolge, morta donna. Il decesso all'ospedale di Lecco #ANSA x.com