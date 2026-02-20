Moto elettriche | Ecobonus 2026 rottamando prendi fino a 4.000€!

Il Governo ha annunciato che il nuovo ecobonus per le moto elettriche del 2026 permette di ricevere fino a 4.000 euro rottamando un veicolo vecchio. La misura mira a incentivare la diffusione di veicoli a zero emissioni, con particolare attenzione alle motociclette e ai quadricicli. Chi decide di sostituire il proprio mezzo potrà beneficiare di sconti più concreti rispetto al passato. La proposta si inserisce in un piano più ampio di transizione ecologica su due ruote.

Ecobonus Moto 2026: Incentivi in Evoluzione per un Futuro Elettrico su Due Ruote. Gli incentivi per l’acquisto di motocicli e quadricicli elettrici sono stati rinnovati per il 2026, con un occhio di riguardo al periodo 2027-2030. La misura, che ammonta a 30 milioni di euro per quest’anno, punta a sostenere la transizione verso una mobilità più sostenibile, ma introduce modifiche significative nelle percentuali di contributo e nuove esclusioni per il futuro. L’obiettivo è chiaro: accelerare l’adozione di veicoli a basse emissioni, ma il percorso verso la mobilità elettrica si presenta in evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Auto elettriche, BYD aumenta la garanzia delle sue batterie a 8 anni o 250.000 km

Leggi anche: Ztl, arriva la mozione per fermare il canone da 1.000 euro per le auto elettriche

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.