Gran Bretagna il governo Starmer darà migliaia di sterline ai clandestini che lasceranno il Paese

Il governo britannico ha annunciato che destinerà migliaia di sterline a chi lascerà il paese volontariamente. La misura riguarda migranti senza diritto d’asilo e mira a incentivare l’uscita dal Regno Unito. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza indicare ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o sui tempi di attuazione.

La Gran Bretagna cerca di liberarsi dai migranti che non hanno diritto d’asilo attraverso grandi somme di denaro. Il ministero dell’Interno ha chiamato a raccolta 150 famiglie di clandestini a cui non è stato concesso il permesso di soggiorno, informandoli che potranno ricevere somme forfettarie di 10mila sterline a testa per un massimo di quattro persone per nucleo, ma solo se accettano di lasciare il Paese volontariamente. Il piano avviato dal governo Starmer, che potrebbe estendersi a migliaia di famiglie, è stato oggetto di contestazioni da chi denuncia il rischio di incoraggiare l’ingresso di tanti altri migranti illegali, che sarebbero attratti dalla prospettiva del pagamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gran Bretagna, Starmer fa infuriare gli inglesi: proteste contro la ministra islamica dopo l'arrivo di 27 clandestiniAltro che blocco dell'immigrazione e promesse da marinaio, il piano per diminuire i flussi migratori del premier inglese, Keir Starmer, sembra...

Gran Bretagna, accesso negato all'attivista olandese di destra che ha criticato Starmer su giustizia e migrantiL'attivista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroek, ha denunciato sui social che le è stato impedito l'accesso al Regno Unito dopo aver criticato...

