Incidente in autostrada | coda di 2 km un 43enne soccorso in codice rosso

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A4, provocando una coda di circa 2 km. Un uomo di 43 anni è stato soccorso in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire le operazioni di soccorso. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di considerare eventuali deviazioni.

Incidente stradale lungo la A4 e rallentamenti con una coda di 2 km. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di venerdì 16 gennaio, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda.Dalle prime informazioni diffuse c'è stato uno scontro tra due auto, nel quale è rimasto ferito un uomo.

