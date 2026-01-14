Scontri corteo pro-Palarresti a Torino

A Torino, dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di alcuni giovani coinvolti nei disordini durante la manifestazione pro-Pal del 3 ottobre. L’operazione mira a chiarire le responsabilità e a garantire la sicurezza pubblica. Sono stati registrati alcuni arresti nell’ambito di questa attività, che segue le indagini sui recenti eventi di protesta.

Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenni - All’alba di oggi, 14 gennaio, gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo alcune misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili degli scontri e dei disordini del 3 ottobre 2025, a Tor ... torinotoday.it

Violenze ai cortei pro Palestina: misure di sicurezza a Torino - Misure Cautelari a Torino: Aggiornamenti sugli Scontri Pro Palestina In seguito agli scontri pro Palestina a Torino, sono state adottate misure cautelari significative. notizie.it

Il video della Polizia dopo gli scontri con i manifestanti per Askatasuna Il reportage della giornata di ieri https://www.torinoggi.it/2025/12/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/le-due-facce-di-askatasuna-corteo-coi-bambini-e-scontri-con-la-polizia. facebook

Corteo Askatasuna a Torino, scontri tra polizia e manifestanti x.com

