Scontri corteo pro-Palarresti a Torino

A Torino, dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di alcuni giovani coinvolti nei disordini durante la manifestazione pro-Pal del 3 ottobre. L’operazione mira a chiarire le responsabilità e a garantire la sicurezza pubblica. Sono stati registrati alcuni arresti nell’ambito di questa attività, che segue le indagini sui recenti eventi di protesta.

9.26 Dalle prime ore del mattino è in corso a Torino un'operazione di polizia per eseguire misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i responsabili dei gravi disordini dello scorso 3 ottobre, in occasione della manifestazione pro Pal. Quella sera, al termine del corteo, un gruppo di persone aveva attaccato gli agenti a presidio della prefettura in piazza Castello, lanciando bottiglie, pietre e altri oggetti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

