Scontri corteo pro-Palarresti a Torino
A Torino, dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di alcuni giovani coinvolti nei disordini durante la manifestazione pro-Pal del 3 ottobre. L’operazione mira a chiarire le responsabilità e a garantire la sicurezza pubblica. Sono stati registrati alcuni arresti nell’ambito di questa attività, che segue le indagini sui recenti eventi di protesta.
9.26 Dalle prime ore del mattino è in corso a Torino un'operazione di polizia per eseguire misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i responsabili dei gravi disordini dello scorso 3 ottobre, in occasione della manifestazione pro Pal. Quella sera, al termine del corteo, un gruppo di persone aveva attaccato gli agenti a presidio della prefettura in piazza Castello, lanciando bottiglie, pietre e altri oggetti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scontri ai cortei pro Palestina, arresti a Torino - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. msn.com
Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenni - All’alba di oggi, 14 gennaio, gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo alcune misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili degli scontri e dei disordini del 3 ottobre 2025, a Tor ... torinotoday.it
Violenze ai cortei pro Palestina: misure di sicurezza a Torino - Misure Cautelari a Torino: Aggiornamenti sugli Scontri Pro Palestina In seguito agli scontri pro Palestina a Torino, sono state adottate misure cautelari significative. notizie.it
Il video della Polizia dopo gli scontri con i manifestanti per Askatasuna Il reportage della giornata di ieri https://www.torinoggi.it/2025/12/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/le-due-facce-di-askatasuna-corteo-coi-bambini-e-scontri-con-la-polizia. facebook
Corteo Askatasuna a Torino, scontri tra polizia e manifestanti x.com
