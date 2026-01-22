Meloni contro i giudici dopo il no ai daspo per gli scontri al corteo pro Pal | Mortificano il lavoro della polizia

Il dibattito sulla proposta di Daspo per gli scontri al corteo pro Pal si intensifica, con Meloni che critica i giudici per aver respinto l’istanza. La premier sottolinea come il ruolo delle forze dell’ordine sia fondamentale e come il loro lavoro non possa essere ignorato o svilito. La questione evidenzia le sfide nella gestione della sicurezza pubblica e il confronto tra misure repressive e il lavoro delle istituzioni giudiziarie.

"Se il lavoro della polizia viene mortificato possiamo metterne anche un milione ma non risolverà il problema della sicurezza". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si scaglia ancora contro i magistrati. Nel mirino della premier questa volta sono finiti i giudici del Tar della Lombardia.

