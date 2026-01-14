Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale devastate bancarelle di libri | eseguite misure cautelari anche su minorenni

Nella mattinata del 14 gennaio, la polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di alcuni individui coinvolti negli scontri durante il corteo Pro Pal a Torino, il 3 ottobre 2025. L'operazione riguarda anche minorenni e si inserisce in un’indagine che ha portato alla devastazione di bancarelle di libri e a disordini durante lo sciopero generale.

All’alba di oggi, 14 gennaio, gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo alcune misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili degli scontri e dei disordini del 3 ottobre 2025, a Torino, durante una manifestazione pro Palestina. Tra loro, ci sono anche diversi ragazzi minorenni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Scontri a Roma: i pro Pal cercano di spostarsi, la polizia risponde con gli idranti e ordina di sciogliere il corteo Leggi anche: Violenti in piazza, scontri con la polizia. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto....; Manifestazione pro Palestina, gli scontri con la Polizia VIDEO; Scontri nei cortei, tredici misure cautelari nell'area antagonista; Violenze e assalti a Torino, obbligo di firma per 13 antagonisti per gli attacchi del 2024. L'operazione della Digos. Scontri ai cortei pro Palestina, arresti a Torino - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. torino.repubblica.it

Scontri pro Pal, in corso operazione della Polizia: diverse misure cautelari - Nel mirino le violenze compiute il 3 ottobre durante le manifestazioni per Gaza e la Flotilla. rainews.it

Scontri e violenze durante i cortei pro-Pal a Torino: misure cautelari anche per alcuni minorenni - È in corso a Torino dalle prime ore del mattino un'operazione denominata Riot, condotta dalla polizia di Stato sotto la direzione della Procura di Torino e della Procura per i minorenni. msn.com

CALCIO, SERIE A: SCONTRI PRIMA DI COMO-BOLOGNA, 2 ARRESTI E 53 DENUNCE La polizia ha denunciato 53 tifosi rossoblù per rissa aggravata in seguito agli scontri avvenuti in centro città, a breve distanza dallo stadio Sinigaglia. Per tutti è in fase di p - facebook.com facebook

Como–Bologna, scontri tra tifosi prima della partita. Interviene la polizia. Il video x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.