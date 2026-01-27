Rugby Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta Nienta da fare contro il Gubbio secondo in classifica

La squadra Banca Centro Cus Siena Rugby ha subito una sconfitta in trasferta contro il Rugby Gubbio, seconda in classifica. La partita è stata caratterizzata da alcune difficoltà e assenze, che hanno influito sull’andamento del match. Si tratta di un risultato che richiede analisi e miglioramenti per la prossima occasione.

Trasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da numerose assenze, errori individuali, discontinuità e da un avversario concreto nei momenti chiave del confronto. L’avvio è subito in salita: al 6’, un errore difensivo apre la strada alla prima meta dei padroni di casa, che trasformano per il 7-0. Il Cus Siena prova a reagire e mette ripetutamente in difficoltà i rossoblù ma non riesce a concludere; al 22’ arriva la seconda meta eugubina, ancora trasformata, che porta il punteggio sul 14-0. La risposta dei bianconeri arriva al 29’: touche e maul avanzante ben costruita, con Comandi che finalizza per la meta del 14-5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classifica Approfondimenti su Gubbio Rugby Rugby. Banca Centro Cus Siena detta legge e supera Perugia. Al ’Masone’ va in scena una partita ad alto ritmo Il match tra Banca Centro Cus Siena e Rugby Perugia, disputato al ‘Masone’, si è concluso con la vittoria della squadra di Siena per 38-28. Rugby. Il Banca Centro Cus inaugura il campionato battendo i Lions Amaranto Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gubbio Rugby Argomenti discussi: Rugby, il Banca Centro CUS Siena cade a Gubbio: 33–10 il finale; Rugby Firenze, passo falso. Ma la sconfitta è indolore; Basket, Serie B: rinviata la partita tra Latina e San Giobbe Chiusi per impraticabilità del campo; Basket, Serie B Interregionale: la Stosa Virtus Siena cede nel finale contro Cecina. Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classificaTrasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine ... sport.quotidiano.net Rugby: Il Banca Centro CUS Siena cade a Gubbio, 33–10 il finaleTrasferta amara per il Banca Centro CUS Siena Rugby, sconfitto per 33–10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da assenze, alcuni errori individuali, difficoltà di cont ... antennaradioesse.it Una partita di altri tempi tra Rugby Gubbio 1984 e Cus Siena Rugby (finale 33-10). Su un campo pesantissimo per la pioggia il Cus Banca Centro ha tenuto testa agli eugubini secondi in classifica per tutto il primo tempo. Poi le molteplici assenze per infortuni t - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.