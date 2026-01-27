Rugby Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta Nienta da fare contro il Gubbio secondo in classifica

La squadra Banca Centro Cus Siena Rugby ha subito una sconfitta in trasferta contro il Rugby Gubbio, seconda in classifica. La partita è stata caratterizzata da alcune difficoltà e assenze, che hanno influito sull’andamento del match. Si tratta di un risultato che richiede analisi e miglioramenti per la prossima occasione.

Trasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da numerose assenze, errori individuali, discontinuità e da un avversario concreto nei momenti chiave del confronto. L’avvio è subito in salita: al 6’, un errore difensivo apre la strada alla prima meta dei padroni di casa, che trasformano per il 7-0. Il Cus Siena prova a reagire e mette ripetutamente in difficoltà i rossoblù ma non riesce a concludere; al 22’ arriva la seconda meta eugubina, ancora trasformata, che porta il punteggio sul 14-0. La risposta dei bianconeri arriva al 29’: touche e maul avanzante ben costruita, con Comandi che finalizza per la meta del 14-5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

