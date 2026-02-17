Unione Rugby Firenze Due vittorie e due ko Ma il derby va al Prato

L’Unione Rugby Firenze ha perso il derby contro il Prato, una sconfitta che ha segnato il suo weekend di gare. La squadra di Firenze ha ottenuto due vittorie e altrettante sconfitte nelle partite disputate, con alcune prestazioni che hanno mostrato segnali di crescita e altre meno convincenti. La sfida contro il Prato si è conclusa con il successo dei rivali, che hanno dominato sul campo con un punteggio deciso.

Due vittorie e due sconfitte: questo il bilancio dell’ Unione Rugby Firenze nelle partite di campionato del fine settimana. La squadra di serie A, al debutto sui campi del centro sportivo Astori a Campo di Marte, è stata sconfitta per 5-14 nel derby con i Cavalieri dell’Union Prato Sesto pur disputando una gara fisica ma pagando a caro prezzo le occasioni non sfruttate e l’uscita per infortunio delle prime linee Trechas (nella foto) e Bonanni. La battuta di arresto non compromette il quinto posto in classifica, grazie anche al punto di bonus conquistato. Nello stesso derby, disputato però fra le squadre di B a sedi invertite, i fiorentini si sono presi la rivincita raccogliendo a Prato un significativo successo per 10-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Unione Rugby Firenze. Due vittorie e due ko. Ma il derby va al Prato Sella in rottura prolungata: ko anche a Ruvo. Due vittorie in due mesi, Cento deve reagire Sella in difficoltà prolungata, ancora battuta a Ruvo di Puglia con il risultato di 83-81. Napoli, le due facce del ritorno al successo: Vergara regala la vittoria ma Di Lorenzo va ko Il Napoli torna al successo, ma la vittoria ha un prezzo alto. Unione Rugby Firenze vs polisportiva Paganica Rugby 251102 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: RUGBY Serie A, Errori e decisioni arbitrali costano il derby all’Unione Rugby Firenze; Cavalieri Union, la B si arrende nel finale all’Ur Firenze; Stage FIR–FFR Under 18: i convocati per il raduno di Parma e Fréjus; Rugby: il XV senese colpisce al largo e piega i laziali. Rugby Firenze, passo falso. Ma la sconfitta è indoloreNonostante il ko a San Benedetto del Tronto i biancorossoviola restano sesti ... msn.com Rugby giovanile Under 18. L’Unione Firenze vuole essere protagonistaOltre alle squadre della serie A, B e C anche l’under 18 dell’Unione Rugby Firenze si prepara ad affrontare un campionato nazionale in un girone come sempre molto duro composto da dieci formazioni di ... lanazione.it SERIE A – 11ª giornata Unione Rugby Capitolina Valsugana Rugby Risultato finale: 34 - 33 Alè Unione!! facebook