Sci freestyle Miro Tabanelli in finale di Coppa del Mondo! Grande novità Gasslitter a Snowmass in attesa di Flora

Miro Tabanelli si è qualificato per la finale di Coppa del Mondo di sci freestyle a Snowmass, negli Stati Uniti, dopo aver concluso al sesto posto a Steamboat. La sua presenza nel massimo circuito internazionale, dedicato allo slopestyle, rafforza la sua posizione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Grande attenzione anche a Gasslitter e alle novità in vista della stagione.

A un mese di distanza dall’ultima gara di Coppa del Mondo, chiusa al sesto posto in quel di Steamboat (USA), Miro Tabanelli si è riaffacciato nel massimo circuito internazionale itinerante di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 21enne emiliano si è cimentato nelle qualificazioni sulle nevi di Snowmass (USA), riuscendo a superare brillantemente il turno grazie al terzo posto conseguito nella proprio heat con il punteggio di 82.00 (ottenuti nella prima run), alle spalle dello svizzero Andri Ragettli (93.00) e del neozelandese Ben Barclay (91. 🔗 Leggi su Oasport.it

