Convocati Italia per Coppa del Mondo di sci alpino a Garmisch | i 9 azzurri in gara

La Coppa del Mondo maschile riparte con la tappa di Garmisch-Partenkirchen in Germania, dove si articolano prove cronometrate e gare di disciplina. Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la tappa tedesca propone una discesa libera, un super-G e, sulla Kandahar, due sessioni cronometrate che misurano velocità e tecnica. La manifestazione prevede una discesa libera e un super-G, accompagnate da due prove cronometrate disputate sulla pista Kandahar. Le gare si svolgeranno con inizio alle 11:45 in ciascuna giornata. giovedì 26 e venerdì 27 sono previste le due prove cronometrate per la discesa libera, sabato 28 la discesa vera e propria, mentre domenica 1° marzo chiuderà con il super-G. L’Italia disporrà di 9 pettorali in entrambe le gare. La discesa libera femminile a Soldeu inaugura la settimana di Coppa del Mondo femminile 2025-2026, offrendo una lettura. la Coppa del mondo di sci alpino femminile torna protagonista e sceglie il Principato di Andorra per accendere lo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

