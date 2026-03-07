Referendum Schlein | Giustizia italiana non perfetta ma non migliora con giudici controllati da governo

Il dibattito sul referendum riguarda le critiche alla riforma della giustizia proposta dal governo. La leader del partito ha dichiarato che, sebbene la giustizia italiana non sia perfetta, non può essere migliorata affidando giudici sotto controllo politico. La posizione si concentra sulla valutazione della riforma come inadeguata, sostenendo che non rappresenta un vero passo avanti nel sistema giudiziario.

Home > Politica > "Riteniamo questa riforma sbagliata, perché non è una vera riforma della giustizia. Non rende più brevi i processi, non assume il personale che manca, non stabilizza i 12mila precari della giustizia; spacca in due e sorteggia il Csm, che è l'organo a cui la Costituzione affida il compito di garantire l'indipendenza della magistratura, che tutela non i magistrati, ma i cittadini. Per noi la giustizia italiana non è perfetta, ma di certo non migliora se metti i giudici sotto il controllo del governo". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine dell'evento "L'Italia che seguiamo" a Roma.

