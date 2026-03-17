Referendum Schlein | Giustizia non migliora mettendo giudici sotto controllo governo

Durante un'intervista, la leader del partito di opposizione ha commentato il rifiuto della destra di raccogliere l'appello del Presidente della Repubblica, sottolineando che la giustizia non si rafforza mettendo i giudici sotto controllo del governo. Ha inoltre espresso dispiacere per questa scelta politica, evidenziando come si possa discutere di riforme senza compromettere l'indipendenza della magistratura.

“A me spiace che la destra non abbia voluto raccogliere l’appello di alto profilo che è arrivato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Noi stiamo facendo una campagna tutta sul merito proprio per spiegare perché è una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini. Non è che la giustizia non si possa migliorare ma non la migliori mettendo i giudici sotto il controllo del governo, che pare essere l’unica vera argomentazione di questi ministri, che lo dicono pure ad alta voce, oppure dei loro Capi di Gabinetto”. Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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