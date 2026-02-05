Incidente mortale | schianto devastante in autostrada la scena choc davanti ai soccorritori

Un grave incidente si è verificato ieri sera sull’autostrada, dove un’auto si è schiantata in modo violento contro il guardrail. La scena era devastante: i soccorritori hanno trovato il veicolo distrutto e il conducente senza vita. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di emergenza, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La polizia ha chiuso temporaneamente la carreggiata per le operazioni di soccorso e ricostruzione della dinamica. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Una notte di lavoro come tante si è trasformata in tragedia lungo una delle arterie più trafficate d'Italia. Poco dopo la mezzanotte, mentre il flusso dei mezzi pesanti procedeva nel silenzio dell'oscurità, un violento impatto ha spezzato la routine e lasciato dietro di sé una scena drammatica, fatta di lamiere contorte e sirene spiegate. Lo schianto si è verificato lungo l'autostrada A1, in un tratto che attraversa il territorio di Bagno di Ripoli. Tre camion, per cause ancora in corso di accertamento, sono finiti uno contro l'altro al chilometro 300. L'urto è stato devastante e uno dei mezzi è rimasto letteralmente schiacciato tra gli altri due, rendendo immediatamente chiara la gravità della situazione.

Incidente sull’autostrada a Nola, marito e moglie morti nello schiantoTragico fine settimana sulle strade della provincia di Napoli. Una coppia di Sorrento ha perso la vita lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lo schianto si é verificato nella serata di ieri nei pressi ... internapoli.it

Muore a 22 anni nel devastante impattoÈ morto nel pomeriggio di ieri Marco Miotto, 22 anni, residente a Rovolon (Padova), rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio lungo via Pozzetto. polesine24.it

CICLISTA TRAVOLTO ED UCCISO AD EBOLI SULLA SS18 Incidente mortale questa sera nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia di Eboli, lungo la Statale 18. La vittima è un uomo di origini straniere travolto mentre era su una bici elettrica. Lo ha inve facebook

#sicurezzastradale Dopo l'ennesimo incidente mortale in un centro abitato Anci FVG ribadisce con forza la necessità di attribuire ai Comuni poteri concreti per intervenire sulla viabilità urbana, indipendentemente dalla proprietà delle strade. anci.fvg.it/per-an x.com