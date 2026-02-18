Pisa scende in pedana Scherma paralimpica La Coppa del Mondo conquista già la città

Pisa accoglie ancora una volta una tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, portando in città atleti da tutto il mondo. La manifestazione, che si svolge al Palacus, coinvolge decine di competitori e attira numerosi spettatori, confermando la vocazione internazionale del territorio. L’assessore allo sport Frida Scarpa sottolinea che questa continuità dimostra la qualità degli impianti locali, come il centro di preparazione olimpica di Tirrenia, tra i pochi in Italia.

Pisa capitale della scherma paralimpica. Per l’undicesima volta la città ospita una tappa della Coppa del Mondo e si candida a farlo anche per i prossimi tre anni dimostrando, sottolinea l’assessore allo sport Frida Scarpa, "la capacità della città di attrarre grandi eventi sportivi anche di livello internazionale grazie alle nostre capacità di accoglienza, ma anche per i nostri impianti come, appunto, il Palacus o il centro di preparazione olimpica di Tirrenia, che è uno dei tre presenti in tutta Italia". Insomma, lo sport può anche essere un eccezionale motore di sviluppo cittadino ed è un tasto sul quale, assicura Scarpa, "continueremo a investire negli anni a venire". 🔗 Leggi su Lanazione.it

