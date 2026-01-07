Coppa del Mondo di Scherma ultimi allenamenti verso le gare | dall’8 gennaio 72 Azzurri in pedana
Il 7 gennaio 2026 si concludono gli ultimi allenamenti degli atleti azzurri in vista delle gare di Coppa del Mondo di scherma. Domani, 8 gennaio, 72 atleti italiani scenderanno in pedana per affrontare un importante fine settimana di competizioni che segna l’inizio del 2026 nel panorama internazionale della scherma. Un momento di preparazione e impegno per gli atleti che rappresentano l’Italia in questa disciplina.
Roma, 7 gennaio 2026 – Allenamenti di rifinitura ultimati per 72 atleti azzurri pronti a salire in pedana in un altro super weekend di Coppa del Mondo Assoluti, che aprirà il 2026 della scherma internazionale. Da domani (giovedì 8) a domenica 11 gennaio tutte le armi saranno protagoniste in tre Continenti: la spada farà tappa a Fujairah, la sciabola affronterà invece il Grand Prix di Tunisi mentre il fioretto si sdoppierà tra Hong Kong per le gare femminili e lo storico appuntamento di Parigi per le competizioni maschili. Spada negli Emirati Arabi. Il lungo fine settimana di assalti si aprirà a Fujairah dove la Coppa del Mondo di spada femminile e maschile prevede bene quattro giornate di gare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Scherma, la Coppa del Mondo riparte dopo le feste: 72 azzurri convocati, tutte le armi in pedana
Leggi anche: Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 72 azzurri in pedana
La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine; Udine capitale della spada femminile: al via la Coppa del Mondo; A Udine le ragazze incrociano le spade per la Coppa del Mondo di Scherma; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine.
Scherma: dalla spada al fioretto, 72 azzurri in pedana per la Coppa del Mondo - Si apre il lungo week end per la coppa del mondo di scherma che vedrà in pedana 72 azzurri impegnati in tutte le armi. napolimagazine.com
Coppa del mondo Under 17 di spada, la prova di Chiara Anile da Terni - Splendida prova per la giovane spadista del Circolo Scherma Terni, Chiara Anile, alla Coppa del Mondo Under 17 di spada femminile (cat. umbria24.it
Super week-end di Coppa del Mondo, 72 italiani in gara in tre continenti - ROMA (ITALPRESS) – Allenamenti di rifinitura quasi ultimati per 72 atleti azzurri pronti a salire in pedana in un altro super weekend di Coppa del Mondo, che aprirà il 2026 della scherma internazional ... italpress.com
Slittino sportivo: Coppa Alto Adige con Coppa del Mondo ISSU in Val Giovo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.