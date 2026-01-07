Coppa del Mondo di Scherma ultimi allenamenti verso le gare | dall’8 gennaio 72 Azzurri in pedana

Il 7 gennaio 2026 si concludono gli ultimi allenamenti degli atleti azzurri in vista delle gare di Coppa del Mondo di scherma. Domani, 8 gennaio, 72 atleti italiani scenderanno in pedana per affrontare un importante fine settimana di competizioni che segna l’inizio del 2026 nel panorama internazionale della scherma. Un momento di preparazione e impegno per gli atleti che rappresentano l’Italia in questa disciplina.

Roma, 7 gennaio 2026 – Allenamenti di rifinitura ultimati per 72 atleti azzurri pronti a salire in pedana in un altro super weekend di Coppa del Mondo Assoluti, che aprirà il 2026 della scherma internazionale. Da domani (giovedì 8) a domenica 11 gennaio tutte le armi saranno protagoniste in tre Continenti: la spada farà tappa a Fujairah, la sciabola affronterà invece il Grand Prix di Tunisi mentre il fioretto si sdoppierà tra Hong Kong per le gare femminili e lo storico appuntamento di Parigi per le competizioni maschili. Spada negli Emirati Arabi. Il lungo fine settimana di assalti si aprirà a Fujairah dove la Coppa del Mondo di spada femminile e maschile prevede bene quattro giornate di gare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

