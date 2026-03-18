Una donna è stata investita e uccisa nella notte lungo una strada che collega Lisciano Niccone a Cortona. La vittima, che si trovava in auto con un amico, era uscita dalla cena e transitava sulla strada buia quando si è verificato l’incidente. La scena si è svolta in una zona priva di illuminazione, poco prima di mezzanotte. La donna aveva fermato il veicolo per il cane.

Cortona, 18 marzo 2026 – Era stata ad una cena con degli amici e insieme a uno di loro stava transitando lungo la strada che da Lisciano Niccone scende verso Cortona. A un certo avrebbe chiesto al conducente di accostare per consentire al cagnolino che era con lei di fare la pipì, ma in quella macchina non è più risalita. E’ il giorno del dolore per la morte di Lucia Lamentini, la 50enne di Cortona scomparsa nella notte di oggi, mercoledì 18 marzo, al confine tra Umbria e Toscana. Una donna descritta come solare e amante della vita, conosciuta e apprezzata in tutta la comunità di Cortona e della Valdichiana. Cosa è successo. Sulla dinamica indagano i carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strada buia, la sosta per il cane e il terribile impatto. Lucia Lamentini, chi era la donna investita e uccisa nella notte

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